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Биссонетт: ох, кажется, Овечкин не думает замедляться с голами в этом сезоне

Биссонетт: ох, кажется, Овечкин не думает замедляться с голами в этом сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий скандального подкаста Spittin Chiclets Пол Биссонетт прокомментировал гол форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забитый в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).

«Ох, кажется, Овечкин и не думает замедляться с голами в этом сезоне», — отметил Биссонетт в «Твиттере».

Российский нападающий отличился уже в первом периоде стартового матча чемпионата. Таким образом, Овечкин вышел на первое место среди действующих игроков НХЛ по голам в матчах открытия сезона. На счету российского форварда 11 точных бросков в 15 матчах.

Второе место занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе (10 голов в 13 матчах), топ-3 замыкает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (девять голов в четырёх матчах).

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