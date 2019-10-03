КХЛ представила фирменный стиль Недели звёзд хоккея—2020

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте представила фирменный стиль Недели звёзд хоккея—2020. Мероприятие с участием лучших игроков КХЛ, МХЛ и ЖХЛ состоится с 11 по 19 января 2020 года на «ВТБ Арене» в Москве.
Отмечается, что структура логотипа Недели звёзд хоккея-2020 проста и лаконична. Эмблема представляет собой щит, в верхней части которого изображено несколько стилизованных бойниц – в этом элементе сразу угадывается часть стены московского Кремля. Вместе с тем форма бойниц напоминает литеру «М», первую в названии города «Москва/Moscow». Основная надпись «All Star» исполнена оригинальным шрифтом в стилистике осовремененной и переосмысленной ижицы.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
Основным цветом фирменного стиля Недели звёзд хоккея-2020 стал красный – цвет флага и герба Москвы. В основу паттерна легла стилизованная «М»: в прямых углах литеры угадывается логотип Московского метро, а в оригинальном и ярком узоре удачно сочетаются орнамент куполов Храма Василия Блаженного и облик современной архитектуры Москвы-Сити.
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