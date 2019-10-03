Средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре – 6759 зрителей. Это новый рекорд
Средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре составила 6759 зрителей, сообщается на официальном сайте лиги.
Это рекорд посещаемости для сентября за всю историю КХЛ. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2014/15 – 6300 зрителей.
Отмечается, что показатель стал рекордным не только для сентября, но и для всех доновогодних месяцев за исключением августа сезона-2015/16. Тогда было сыграно 45 матчей со средней посещаемостью 6847 зрителей. Матчи в августе проводились в 2015, 2016 и 2017 годах.
Средняя вместимость арен в сентябре 2019 года составила 9053 зрителя. Таким образом, процент заполняемости – 74,7%. Лидеры по заполняемости арен – «Автомобилист» (99,0%), СКА (98,9%), «Торпедо» (97,6%), «Сибирь» (95,2%), минское «Динамо» (88,9%).
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