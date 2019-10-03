Bardown — Михееву: в Канаде нет программы борьбы с супами, суп — это хорошо

Канадский юмористический портал Bardown прокомментировал фразу российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева, который обратил внимание на то, что в Канаде почему-то не любят есть суп.

«Илья! Суп — это хорошо. У нас нет проблем с супом. Не могу говорить за всех в этой стране, но в Канаде нет программы борьбы с супами. То есть мы надеемся, что её нет. Ничто не может быть лучше хорошей лапши с курицей.

Возможно, Михееву стоит научить любви к супам своего партнёра Митчелла Марнера, потому что у того определённо нет вкуса в деле еды», — сказано в обращении к Михееву.

Пост на портале Bardown был сопровождён видео, на котором Марнер пытается приготовить мороженое.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» НХЛ.