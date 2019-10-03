Bardown — Михееву: в Канаде нет программы борьбы с супами, суп — это хорошо
Канадский юмористический портал Bardown прокомментировал фразу российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева, который обратил внимание на то, что в Канаде почему-то не любят есть суп.
«Илья! Суп — это хорошо. У нас нет проблем с супом. Не могу говорить за всех в этой стране, но в Канаде нет программы борьбы с супами. То есть мы надеемся, что её нет. Ничто не может быть лучше хорошей лапши с курицей.
Возможно, Михееву стоит научить любви к супам своего партнёра Митчелла Марнера, потому что у того определённо нет вкуса в деле еды», — сказано в обращении к Михееву.
Пост на портале Bardown был сопровождён видео, на котором Марнер пытается приготовить мороженое.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» НХЛ.
Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп»
Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.
- 3 октября 2019
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