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Главный тренер «Торонто» впечатлён игрой тройки Михеева в матче с «Оттавой»

Главный тренер «Торонто» впечатлён игрой тройки Михеева в матче с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок отметил игру звена Михеев – Керфут – Мур в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:3).

«Я был действительно впечатлён звеном Михеев – Керфут – Мур. Эти парни выглядели хорошо. Все знают, что Мэттьюс хорош, я тоже это знаю. Но важны и другие ребята, которые создают глубину, которая позволяет команде быть лучше», – приводит слова Бэбкока журналист Терри Кошан.

Одним из самых результативных игроков матча стал новичок «Мэйпл Лифс» россиянин Илья Михеев. На его счету гол и результативная передача. Для 24-летнего Михеева, ранее выступавшего в «Авангарде», эти два очка стали первыми в НХЛ.

Также голы забивали за «Торонто» Фредерик Готье и Тревор Мур, на счету Остона Мэттьюса дубль. У «Оттавы» по голу забили Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан.

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