«Рейнджерс» проведут сезон-2019/20 без капитана, но с четырьмя ассистентами
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет назначать капитана в сезоне-2019/20, сообщает New York Post.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Синерубашечники» играют без капитана с 26 февраля 2018 года, когда защитник Райан Макдона был обменян в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Альтернативными капитанами «Рейнджерс» на новый сезон выбраны защитник Марк Стаал, а также форварды Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Йеспер Фаст.
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартовал сегодня, 3 октября. «Синерубашечники» проведут матч открытия сезона на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» завтра, 4 октября. Команда Дэвида Куинна сыграет с «Виннипег Джетс».
Кто и как усилился в НХЛ. Обзор селекции на Востоке
«Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Флорида» — в числе лучших команд. Они сделали ставку на россиян.
- 3 октября 2019
-
16:07
-
15:34
-
15:12
-
15:04
-
14:54
-
14:37
-
14:30
-
14:16
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:34
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:43
-
08:31
-
08:27
-
08:14
-
08:13
-
08:02
-
07:50
Партнерский контент