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«Рейнджерс» проведут сезон-2019/20 без капитана, но с четырьмя ассистентами

«Рейнджерс» проведут сезон-2019/20 без капитана, но с четырьмя ассистентами
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет назначать капитана в сезоне-2019/20, сообщает New York Post.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Синерубашечники» играют без капитана с 26 февраля 2018 года, когда защитник Райан Макдона был обменян в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Альтернативными капитанами «Рейнджерс» на новый сезон выбраны защитник Марк Стаал, а также форварды Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Йеспер Фаст.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартовал сегодня, 3 октября. «Синерубашечники» проведут матч открытия сезона на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» завтра, 4 октября. Команда Дэвида Куинна сыграет с «Виннипег Джетс».

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