Ари Мойсанен снова покинул «Ак Барс»

«Ак Барс» и тренер вратарей Ари Мойсанен расторгли контракт по соглашению сторон, специалист уходит из клуба по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба казанского клуба.

Он работал в Казани в период с 2013 по 2018 год, и вернулся в команду перед началом сезона-2019/20 – вместе с «Ак Барсом» тренер стал обладателем Кубка Гагарина-2018.

«Мы с сожалением, но пониманием отнеслись к пожеланию Ари Мойсанена вернуться домой – в «Ак Барсе» понимают, что семья важнее спорта и работы. От лица клуба и всех игроков я хочу выразить благодарность Ари за успешную работу в Казани, мы всегда ценили его вклад в победы команды.

Работу тренера вратарей в «Ак Барсе» продолжит Сергей Абрамов, возможные усиления позиции новым специалистом мы обсудим с главным тренером Дмитрием Квартальновым», — прокомментировал решение Мойсанена генеральный директор казанского клуба Рафик Якубов.