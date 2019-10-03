Племянник выкупил медали советского вратаря Белошейкина
Медали знаменитого голкипера Евгения Белошейкина вернулись в семью. Племянник Евгений выкупил награды в Германии. В России они считались утерянными, сообщил в «Фейсбуке» комментатор Андрей Шестаков.
Ранее стало известно, что на интернет-аукционе eBay были выставлены на продажу медали вратаря Евгения Белошейкина – его награды чемпионатов мира и Европы, а также олимпийское золото вместе с подарочным ремнем. Всего было выставлено 17 медалей, цена – 4,7 тыс. евро.
Белошейкин – чемпион мира и Европы. Он также награжден золотом Олимпийских игр. Хоккеист был выбран командой НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на драфте, однако из-за проблем с алкоголем был отчислен из команды. Он совершил самоубийство в возрасте 33 лет.
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Евгений Белошейкин успел их продать ещё до того, как ушёл из жизни в 1999 году. Коллекцию обязательно нужно вернуть в Россию.
- 3 октября 2019
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