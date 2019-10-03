Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Племянник выкупил медали советского вратаря Белошейкина

Племянник выкупил медали советского вратаря Белошейкина
Хоккей / Прочие 0

Медали знаменитого голкипера Евгения Белошейкина вернулись в семью. Племянник Евгений выкупил награды в Германии. В России они считались утерянными, сообщил в «Фейсбуке» комментатор Андрей Шестаков.

Ранее стало известно, что на интернет-аукционе eBay были выставлены на продажу медали вратаря Евгения Белошейкина – его награды чемпионатов мира и Европы, а также олимпийское золото вместе с подарочным ремнем. Всего было выставлено 17 медалей, цена – 4,7 тыс. евро.

Белошейкин – чемпион мира и Европы. Он также награжден золотом Олимпийских игр. Хоккеист был выбран командой НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на драфте, однако из-за проблем с алкоголем был отчислен из команды. Он совершил самоубийство в возрасте 33 лет.

Печаль и надежда. В Германии продают 17 медалей погибшего «наследника Третьяка»
Евгений Белошейкин успел их продать ещё до того, как ушёл из жизни в 1999 году. Коллекцию обязательно нужно вернуть в Россию.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019