«Чикаго» подписал новый контракт с Дебринкэтом на $ 19,2 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» подписал новое соглашение с нападающим Алексом Дебринкэтом, информирует официальный сайт американской команды. 21-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на три сезона, годовая зарплата форварда составит $ 6,4 млн.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 американский нападающий принял участие в 82 матчах, сумев записать на свой счёт 76 (41+35) баллов при показателе полезности «0» и 15 минутах штрафного времени. В среднем Дебринкэт проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В розыгрыш Кубка Стэнли «Чикаго» попасть не сумел.



В активе игрока только два сезона на уровне НХЛ.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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