«Металлург» — «Локомотив»: Кулёмин сыграет в четвёртом звене хозяев

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 3 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Галузин — Паршин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;
Постма, Кулёмин — Локтионов — Козун, Рожков.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Накладал — Савченко, Ратти — Да Коста — Кудрявцев;
Кронвалль — Афанасьев, Е. Аверин — Ландер — Санников;
Осипов — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Мисюль, Денисенко — Свитов — Ильенко, Апальков.
- 3 октября 2019
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