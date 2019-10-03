«Металлург» — «Локомотив»: Кулёмин сыграет в четвёртом звене хозяев

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 3 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Галузин — Паршин;

Дронов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;

Постма, Кулёмин — Локтионов — Козун, Рожков.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Накладал — Савченко, Ратти — Да Коста — Кудрявцев;

Кронвалль — Афанасьев, Е. Аверин — Ландер — Санников;

Осипов — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;

Мисюль, Денисенко — Свитов — Ильенко, Апальков.