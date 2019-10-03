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«Металлург» — «Локомотив»: Кулёмин сыграет в четвёртом звене хозяев

«Металлург» — «Локомотив»: Кулёмин сыграет в четвёртом звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 3 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Галузин — Паршин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;
Постма, Кулёмин — Локтионов — Козун, Рожков.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Накладал — Савченко, Ратти — Да Коста — Кудрявцев;
Кронвалль — Афанасьев, Е. Аверин — Ландер — Санников;
Осипов — Н. Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Мисюль, Денисенко — Свитов — Ильенко, Апальков.

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