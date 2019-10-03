Защитник «Авангарда» Чудинов пропустит не меньше месяца

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Максим Чудинов из-за травмы пропустит не меньше месяца, информирует РИА «Новости». Напомним, в лазарете команды уже находятся пять хоккеистов основного состава.



«Травмы мы не комментируем, можно сказать только, что Чудинову потребуется не меньше месяца на возвращение. Больших проблем не возникает, через неделю выйдет Коди Франсон», — рассказал президент «Авангарда» Максим Сушинский.



Чудинов получил повреждение в матче с рижским «Динамо» (7:0). В середине второго периода защитник пошёл в борьбу у борта с форвардом рижского клуба Оскарсом Батней, в результате Чудинов уронил нападающего и тот упал ему на ногу. Чудинов покинул лёд в сопровождении медицинского персонала и не смог продолжить игру.

«Динамо» Р — «Авангард»: Чудинов получил травму после падения соперника на ногу