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Гулявцев: просили блокировать больше бросков и сделали это, приняв 22 броска

Гулявцев: просили блокировать больше бросков и сделали это, приняв 22 броска
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу в домашнем матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«Хороший матч, к которому очень серьезно готовились. Мы знали, в какой хоккей играет «Куньлунь». Это очень быстрая и динамичная команда, нацеленная на ворота. Большая роль сегодня легла на крайних нападающих. Просил блокировать больше бросков и мы выполнили это, приняв на себя 22 броска. Очень хороша и дисциплина: у нас сегодня не было ни одного удаления.

Спасибо ребятам за самоотдачу и веру в свой хоккей. И, конечно, отдельные слова благодарности нашим болельщикам, которые заполняют арену на каждой игре», – цитирует тренера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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