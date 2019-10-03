Гулявцев: просили блокировать больше бросков и сделали это, приняв 22 броска

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу в домашнем матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:2).



«Хороший матч, к которому очень серьезно готовились. Мы знали, в какой хоккей играет «Куньлунь». Это очень быстрая и динамичная команда, нацеленная на ворота. Большая роль сегодня легла на крайних нападающих. Просил блокировать больше бросков и мы выполнили это, приняв на себя 22 броска. Очень хороша и дисциплина: у нас сегодня не было ни одного удаления.



Спасибо ребятам за самоотдачу и веру в свой хоккей. И, конечно, отдельные слова благодарности нашим болельщикам, которые заполняют арену на каждой игре», – цитирует тренера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» переиграл «Куньлунь» и оторвался от «Магнитки» на три очка