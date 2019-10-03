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«Авангард» надеется, что Войнов продлит контракт с клубом

«Авангард» надеется, что Войнов продлит контракт с клубом
Хоккей / КХЛ 0

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский рассказал, что клуб готов продлить контракт с защитником Вячеславом Войновым. Нынешнее соглашение 29-летнего игрока обороны истекает после окончания сезона-2019/20.

«У нас сейчас много травмированных, Слава получает большое количество игрового времени, по 25 минут играет, для игрока, пропустившего год, это очень важно. Мы видим, что он возвращается на свой уровень. Контракт с ним подписан на один год, поэтому здесь будет его выбор, конечно, будем смотреть до конца сезона. Если Вячеслав захочет остаться у нас, мы будем рады», — приводит слова Сушинского ТАСС.

В 11 матчах сезона Войнов записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач.

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