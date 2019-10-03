«Динамо» Мн — «Трактор»: стали известны составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и челябинского «Трактора» на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Матч в Минске состоится сегодня, 3 октября, начало встречи — в 19:10 мск.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Осипков);

Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;

Евенко — Готовец, А. Костицын — Паре — Казьянин;

Дерябин — Устиненко, Мартынов — Демков — Степанов;

Знахаренко, Стефанович, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.



«Трактор»:



Федотов (Сухачёв);

Сергиенко — Виртанен, Томас — Малыхин — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика;

Калинин — Бородкин, Глинкин — Шолохов — Трунёв;

Ясинский, Мансуров, Шаров — Карлин — Косов.