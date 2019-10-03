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«Динамо» Мн — «Трактор»: стали известны составы команд

«Динамо» Мн — «Трактор»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы минского «Динамо» и челябинского «Трактора» на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Матч в Минске состоится сегодня, 3 октября, начало встречи — в 19:10 мск.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Осипков);
Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;
Евенко — Готовец, А. Костицын — Паре — Казьянин;
Дерябин — Устиненко, Мартынов — Демков — Степанов;
Знахаренко, Стефанович, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.

«Трактор»:

Федотов (Сухачёв);
Сергиенко — Виртанен, Томас — Малыхин — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика;
Калинин — Бородкин, Глинкин — Шолохов — Трунёв;
Ясинский, Мансуров, Шаров — Карлин — Косов.

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