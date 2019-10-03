«Барыс» одолел «Торпедо», у Старченко победный гол

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Андрея Скабелки выиграли пятый матч из шести последних.



Счёт в матче был открыт на шестой минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Ииро Пакаринен. Через 10 минут «Торпедо» восстановило равновесие в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Джордана Шрёдера. Второй период выиграл «Барыс», гол в актив записал нападающий Роман Старченко. Шайба стала заключительной в матче.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20