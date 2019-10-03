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«Барыс» одолел «Торпедо», у Старченко победный гол

«Барыс» одолел «Торпедо», у Старченко победный гол
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Андрея Скабелки выиграли пятый матч из шести последних.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Ииро Пакаринен. Через 10 минут «Торпедо» восстановило равновесие в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Джордана Шрёдера. Второй период выиграл «Барыс», гол в актив записал нападающий Роман Старченко. Шайба стала заключительной в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Пакаринен – 06:30' (5x4)   1:1 Шрёдер (Шенфельд, Щехура) – 16:10' (5x4)   2:1 Старченко – 27:49' (6x5)

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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