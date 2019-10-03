«Динамо» Мн — «Трактор»: Федотов пропустил два гола за 26 секунд и был заменён

Голкипер челябинского «Трактора» Иван Федотов неудачно начал встречу с минским «Динамо». За пять минут игрового времени вратарь пропустил две шайбы, которые разделили 26 секунд. Федотова заменил голкипер Владислав Сухачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» (Минск):



Энрот (Осипков);

Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;

Евенко — Готовец, А. Костицын — Паре — Казьянин;

Дерябин — Устиненко, Мартынов — Демков — Степанов;

Знахаренко, Стефанович, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.



«Трактор»:



Федотов (Сухачёв);

Сергиенко — Виртанен, Томас — Малыхин — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика;

Калинин — Бородкин, Глинкин — Шолохов — Трунёв;

Ясинский, Мансуров, Шаров — Карлин — Косов.