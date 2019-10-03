Беляев — о возможных обменах в «Тракторе»: это часть игры, всегда есть причина

Заместитель генерального директора ХК «Трактор» по спортивным вопросам Роман Беляев поделился мнением о сути селекционной работы в хоккее.



«Работа менеджеров заключается в том, чтобы сделать команду сильнее. Обмены, переходы игроков – это часть игры, которая происходит не на льду, а в офисе. Мы понимаем, что утечка информации и различные вбросы тоже являются элементами этой игры. О переговорах обычно знают один-два человека в клубе, агенты хоккеиста. Когда эта информация уходит дальше, то нужно понимать – или это преднамеренно делается, или это просто непрофессионализм. Трансферы любят тишину.



Игроки – профессионалы, они должны к информации, которая появляется в СМИ, относиться правильно, делать выводы. Как только ты подписал контракт с клубом, ты должен быть готов к обмену. Обменять могут любого игрока, тех, кто играет плохо, и тех, кто играет хорошо. У любого обмена есть причина. Она может быть как финансовая, так и спортивная», — приводит слова Беляева пресс-служба «Трактора».

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