Ардашев: верю, что «Локомотив» заиграет в ближайшее время. Потенциал есть

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:5).
«Наша команда провалила первый период, что стало для нас неожиданностью, потому что готовились к этому матчу очень серьёзно. Невынужденное удаление, после которого пропустили гол. Очень тяжело играть в гостях, когда пропускаешь первым, тем более, против такой опытной команды, как «Металлург». Во втором и третьем периодах нам удалось немного добавить, мы перекроили звенья. Забросили свои голы, но реализация большинства у «Металлурга» сегодня была на высочайшем уровне. Два большинства — два гола.
Из позитивный вещей: я вижу, что потенциал у нас есть. Верю в то, что команда заиграет в ближайшее время. Хозяев поздравляю с победой», — цитирует Ардашева официальный сайт «Металлурга».
- 3 октября 2019
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