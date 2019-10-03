Кулёмин: в «Металлурге» присутствует нервозность, это чувствуется

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (5:3).
«Очень важная победа. Пока не всё получается. Плохо начали сезон, нужно выравниваться. Находить свою игру, играть на победу. Ребята стараются в каждой игре, выкладываются. Важно, что удалось сегодня выиграть. Надо продолжать в том же духе.
Последние игр пять-шесть хорошо начинаем, но не всегда хорошо заканчиваем. Считаю, хорошее начало важно для любого матча, чтобы почувствовать игру. Когда ведёшь в счёте, легче играть.
Небольшая нервозность присутствует в команде. Когда не всё получается, теряешь уверенность в себе. Это чувствуется. Но ребята старались работать и не обращать на это внимания. Счет был равным, но мы старались играть хорошо в атаке, создавать моменты. Это дало результат – мы выиграли матч», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 3 октября 2019
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