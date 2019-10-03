«Трактор» потерпел пятое поражение в шести матчах, уступив минскому «Динамо»

Минское «Динамо» на домашней площадке переиграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:3. Подопечные Петериса Скудры потерпели пятое поражение в шести последних матчах.



Хозяева ударно провели старт встречи, к шестой минуте забросив две шайбы усилиями форвардов Ильи Казьянина и Андрея Степанова. Во втором периоде «Динамо» забило ещё два гола, авторами точных бросков стали легионеры Марк-Андре Граньяни и Франсис Паре, гости ответили удачным броском Ессе Виртанена. На 46-й минуте форвард «Трактора» Демид Мансуров сократил отставание команды до двух шайб. Вскоре Антон Глинкин забил третий гол для гостей, но сравнять счёт «Трактор» не сумел. Точку поставил Шейн Принс.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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