В Москве завершился традиционный Кубок Мышкина

В Москве завершился традиционный международный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Владимира Мышкина.



В рамках турнира прошли соревнования среди детских и взрослых команд. Более многочисленным стал турнир среди игроков 2010-х годов рождения. Вместе с мальчишками выступала и сборная Московской области среди девушек. Интересно, что девушки выступили довольно успешно и стали бронзовыми призерами. Главный приз – кубок и телефоны IPhone 11-й модели — достались московской команде «Белые медведи» (главный тренер Владимир Солдатов), которая в финале со счетом 5:2 переиграла тольяттинскую «Ладу».



В турнире среди взрослых тоже первенствовали представили столичного региона. Команда «Феникс», в составе которой выступают многие известные в прошлом профессиональные хоккеисты, переиграла в финале гостей из Севастополя — 6:2. Третьим призёром среди взрослых стал другой столичный клуб — АМК, а замкнули турнирную таблицу шведы.



«В следующем году пройдёт юбилейный, десятый турнир, так что всем стоит ждать сюрпризов», — сказал Владимир Мышкин. В церемонии награждения и закрытия, помимо Мышкина, приняли участие его партнёры по сборной Советского Союза, выдающиеся хоккеисты Александр Якушев, Алексей Касатонов и Сергей Бабинов.