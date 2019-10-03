В Москве завершился традиционный Кубок Мышкина

В Москве завершился традиционный международный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Владимира Мышкина.
В рамках турнира прошли соревнования среди детских и взрослых команд. Более многочисленным стал турнир среди игроков 2010-х годов рождения. Вместе с мальчишками выступала и сборная Московской области среди девушек. Интересно, что девушки выступили довольно успешно и стали бронзовыми призерами. Главный приз – кубок и телефоны IPhone 11-й модели — достались московской команде «Белые медведи» (главный тренер Владимир Солдатов), которая в финале со счетом 5:2 переиграла тольяттинскую «Ладу».
В турнире среди взрослых тоже первенствовали представили столичного региона. Команда «Феникс», в составе которой выступают многие известные в прошлом профессиональные хоккеисты, переиграла в финале гостей из Севастополя — 6:2. Третьим призёром среди взрослых стал другой столичный клуб — АМК, а замкнули турнирную таблицу шведы.
«В следующем году пройдёт юбилейный, десятый турнир, так что всем стоит ждать сюрпризов», — сказал Владимир Мышкин. В церемонии награждения и закрытия, помимо Мышкина, приняли участие его партнёры по сборной Советского Союза, выдающиеся хоккеисты Александр Якушев, Алексей Касатонов и Сергей Бабинов.
- 3 октября 2019
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