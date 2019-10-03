Скудра: у «Трактора» ужасная реализация, ужасное большинство. Едем дальше

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с минским «Динамо» (3:5).



«Динамо» — с победой. Начали слабо. Много ребят вышли на расслабоне в первом периоде. Это недопустимо, будем разбираться. Но потихоньку вошли в игру, создали кучу моментов. У нас ужасная реализация, ужасное большинство. Мы старались, самоотдача на высоте, но в важных моментах мы не реализовали свои шансы. 40 минут неплохо отыграли, едем дальше.



Итоги пробного контракта Трунёва? Трудно ответить сразу. Без предсезонки человек приехал, было всего три матча. Будем разбираться дальше, сможет ли он принести нам пользу.



Дебют Мансурова? Рад за него. Подтягивали его на предсезонке. Мы даём шансы молодым. Нам трудно опираться на молодых, мы ждём больше от легионеров и опытных игроков», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Трактор» потерпел пятое поражение в шести матчах, уступив минскому «Динамо»