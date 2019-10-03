Мансуров: эмоции от дебюта перехлёстывают, было очень круто

Нападающий «Трактора» Демид Мансуров после матча с минским «Динамо» (3:5) поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ и первой заброшенной в лиге шайбы.
«Мы провалили первый период, вошли в игру ненастроенными. Не могу точно сказать почему. Вышли после первого периода, забили гол, почувствовали игру, начали играть в давление. Были моменты, могли бы их реализовывать. Может быть, игра пошла бы по-другому. Я не могу судить о реализации «Трактора» с точностью, ведь я ещё выступаю за «Белых Медведей» и «Челмет».
Эмоции от дебюта перехлёстывают, очень волнительными были первые минуты. Столкнулся, бросил, почувствовал шайбочку, начал ею больше владеть. Не могу вам описать эмоции от забитой шайбы, это было очень круто», — сказал Мансуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 октября 2019
-
23:41
-
23:14
-
23:12
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:49
-
21:44
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
20:53
-
20:48
-
20:41
-
20:32
-
20:27
-
20:07
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
19:24
-
18:56
-
18:49
-
18:38
-
18:30
-
18:08
-
17:38