Мансуров: эмоции от дебюта перехлёстывают, было очень круто

Нападающий «Трактора» Демид Мансуров после матча с минским «Динамо» (3:5) поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ и первой заброшенной в лиге шайбы.



«Мы провалили первый период, вошли в игру ненастроенными. Не могу точно сказать почему. Вышли после первого периода, забили гол, почувствовали игру, начали играть в давление. Были моменты, могли бы их реализовывать. Может быть, игра пошла бы по-другому. Я не могу судить о реализации «Трактора» с точностью, ведь я ещё выступаю за «Белых Медведей» и «Челмет».



Эмоции от дебюта перехлёстывают, очень волнительными были первые минуты. Столкнулся, бросил, почувствовал шайбочку, начал ею больше владеть. Не могу вам описать эмоции от забитой шайбы, это было очень круто», — сказал Мансуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.