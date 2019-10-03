Кравец: хотим, чтобы «Витязь» был на слуху не только за счёт драк

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги выигранного матча с ЦСКА (2:1).



«Мы играли с суперкомандой, чемпионом КХЛ. Говорили об этом, обсуждали. Хотели бороться с первых минут, но первый период немножко не получился. Слава богу, что ребята выстояли. Затем перестроились, боролись, бились, старались. У нас это получалось. Рад, что забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Тяжело играть с этой командой, самая трудная игра с начала чемпионата. Двигаемся дальше, потому что это всего 12-я игра.



В хоккее важно всё: и победа, и то, что выдержали тяжёлый экзамен. Здесь совокупность факторов, мелочей в хоккее не бывают. Мы не хотим какой-то рекорд установить, просто хотим играть с полной самоотдачей. Хотим, чтобы команда «Витязь» была на слуху не только за счёт драк. Хотим, чтобы люди видели, что команда отдаёт все силы для победы.



Сёмина не хватало сегодня, он наш капитан и лидер. Он игрок, который может решить судьбу матча. Точных сроков по его восстановлению нет», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ