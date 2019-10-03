Секач: ЦСКА имел много моментов, но не реализовал их

Нападающий московского ЦСКА Иржи Секач поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (1:2).



«Очевидно, что забивать всегда приятно. Я был очень рад, что смог забить. С нетерпением ждал этого матча, знал, что он будет очень интересным.



Очень жаль, что мы не смогли победить. Мы имели много моментов, но не реализовали их. Для команды это неприятный момент, но всякое бывает. Это хоккей. Сезон длинный, и мы должны быть готовы к следующим играм», — передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



Счёт в матче был открыт в середине первого периода, точным броском отметился нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На старте второго периода «Витязь» восстановил равновесие в счёте усилиями Пекки Йормакки. На 37-й минуте форвард Миро Аалтонен вывел вперёд подопечных Михаила Кравеца, шайба финна стала победной.

«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ