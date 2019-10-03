Бобровский: посмотрим, что готовит для меня 10-й сезон в НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги.
«Первая игра моего 10-го сезона в НХЛ. Посмотрим, что он для меня готовит», — написал игрок в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергея Бобровского.
Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.
Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».
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