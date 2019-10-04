Панарин забросил шайбу в дебютном матче за «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду принимает «Виннипег Джетс». Идёт второй период, счёт равный — 3:3.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу хозяев в начале второго периода забросил в большинстве российский нападающий Артемий Панарин, ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Джейкоб Труба. Таким образом, форвард сумел отметиться голом в дебютной встрече за новый клуб. В этом матче Панарин также отметился результативной передачей.
Видео гола Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
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