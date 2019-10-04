«Питтсбург» — «Баффало»: Малкин забросил первую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, гости впереди со счётом 3:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

На 26-й минуте отличился российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Ассистентами выступили Сидни Кросби и Крис Летанг. Для форварда эта шайба стала первой в сезоне.

Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.

В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.