«Питтсбург» — «Баффало»: Малкин забросил первую шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, гости впереди со счётом 3:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
На 26-й минуте отличился российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Ассистентами выступили Сидни Кросби и Крис Летанг. Для форварда эта шайба стала первой в сезоне.
Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.
В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
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