Шайба Кучерова и три очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком встречи стал защитник «молний» Михаил Сергачёв, который набрал 3 (0+3) очка. Голом и результативной передачей отметился Никита Кучеров. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 46 секунд, нанёс семь бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Сергей Бобровский совершил 25 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кучеров (Сергачёв, Жозеф) – 06:39' (6x5) 1:1 Хоффман (Трочек, Коннолли) – 22:35' (5x5) 2:1 Шаттенкирк (Сергачёв, Киллорн) – 30:28' (5x5) 2:2 Трочек (Экблад) – 48:49' (4x5) 3:2 Палат (Киллорн, Сергачёв) – 49:34' (5x4) 4:2 Марун (Хедман, Кучеров) – 53:51' (5x5) 5:2 Чернак (Чирелли) – 59:14' (en)
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