Шайба Кучерова и три очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал защитник «молний» Михаил Сергачёв, который набрал 3 (0+3) очка. Голом и результативной передачей отметился Никита Кучеров. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 46 секунд, нанёс семь бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Сергей Бобровский совершил 25 сейвов.