Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Баффало» Конор Шири, который оформил дубль. Заброшенную шайбу в составе победителей также записал на свой счёт защитник Расмус Далин. Двумя результативными передачами отметился Кейси Миттельштадт.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и отметился голом.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» дома по буллитам обыграла «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников окончил матч с показателем полезности «+1».