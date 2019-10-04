Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Баффало» Конор Шири, который оформил дубль. Заброшенную шайбу в составе победителей также записал на свой счёт защитник Расмус Далин. Двумя результативными передачами отметился Кейси Миттельштадт.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и отметился голом.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» дома по буллитам обыграла «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Шири (Миттельштадт) – 05:23' (5x5)   1:1 Малкин (Летанг, Кросби) – 25:50' (5x4)   1:2 Шири (Миттельштадт, Миллер) – 34:03' (5x4)   1:3 Далин (Райнхарт, Олофссон) – 39:16' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Валльмарк (Песке) – 17:19' (5x5)   2:0 Нечас (Хэмилтон, Терявяйнен) – 22:19' (5x4)   2:1 Татар – 24:18' (5x4)   2:2 Котканиеми (Лехконен, Друен) – 25:22' (5x5)   2:3 Уил (Байрон, Томпсон) – 36:36' (5x5)   3:3 Хаула (Хэмилтон, Дзингел) – 46:55' (5x5)   4:3 Хэмилтон – 65:00' ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019