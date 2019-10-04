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«Рейнджерс» победили «Виннипег», у Панарина гол и передача

«Рейнджерс» победили «Виннипег», у Панарина гол и передача
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самыми результативными игроками в составе победителей стали форвард Мика Зибанеджад (1+2) и защитник Джейкоб Труба (1+1). Двумя очками отметился россиянин Артемий Панарин (1+1).

Форварды «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Голкипер хозяев Александр Георгиев провёл матч в запасе.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 18 минут 41 секунду, заблокировал два броска, совершил 2 силовых приёма и набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Стаал (Зибанеджад, Деанджело) – 11:35' (5x5)   1:1 Шайфли (Элерс) – 17:23' (5x5)   2:1 Панарин (Зибанеджад, Труба) – 20:27' (5x4)   2:2 Уилер (Элерс, Хейнола) – 20:57' (5x5)   3:2 Труба (Крайдер, Панарин) – 26:03' (5x5)   3:3 Уилер (Элерс, Куликов) – 26:12' (5x5)   3:4 Коннор (Моррисси, Лайне) – 42:41' (5x4)   4:4 Зибанеджад (Труба, Гайек) – 45:04' (5x5)   5:4 Хауден (Фаст, Шей) – 55:51' (5x5)   6:4 Смит (Зибанеджад) – 59:43' (en)
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