«Рейнджерс» победили «Виннипег», у Панарина гол и передача

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самыми результативными игроками в составе победителей стали форвард Мика Зибанеджад (1+2) и защитник Джейкоб Труба (1+1). Двумя очками отметился россиянин Артемий Панарин (1+1).

Форварды «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Голкипер хозяев Александр Георгиев провёл матч в запасе.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 18 минут 41 секунду, заблокировал два броска, совершил 2 силовых приёма и набрал 1 (0+1) очко.