Реакция Панарина на первый гол в составе «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) в пользу хозяев.



Во время второго периода вторую шайбу за «Рейнджерс» забросил в большинстве российский нападающий Артемий Панарин, ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Джейкоб Труба. Это первый гол Панарина за новый клуб в дебютном матче. Помимо забитого гола, Артемий отметился результативной передачей.

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