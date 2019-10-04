Реакция Панарина на первый гол в составе «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) в пользу хозяев.
Во время второго периода вторую шайбу за «Рейнджерс» забросил в большинстве российский нападающий Артемий Панарин, ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Джейкоб Труба. Это первый гол Панарина за новый клуб в дебютном матче. Помимо забитого гола, Артемий отметился результативной передачей.
Посмотреть видео можно в «твиттере» BuchnevichHC.
Панарин забросил шайбу в дебютном матче за «Рейнджерс»
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