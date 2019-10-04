Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Василевский — вторая звезда матча «Тампа» — «Флорида»

Василевский — вторая звезда матча «Тампа» — «Флорида»
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв признаны второй и третьей звёздами матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Василевский отыграл 59.13 и отразил 35 бросков из 37. Сергачёв провёл на льду 17.08 и совершил 3 ассиста, также на его счету 1 силовой приём, 1 заблокированный бросок и показатель полезности «+2».

Первой звездой матча был признан нападающий «Тампы» Ондржей Палат, забросивший победную шайбу.

В следующем матче «Лайтнинг» и «Пантерз» вновь сыграют друг с другом, но уже на льду «Флориды». Встреча состоится в ночь на 6 октября мск в Санрайзе.

Шайба Кучерова и три очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019