Василевский — вторая звезда матча «Тампа» — «Флорида»

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв признаны второй и третьей звёздами матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.



Василевский отыграл 59.13 и отразил 35 бросков из 37. Сергачёв провёл на льду 17.08 и совершил 3 ассиста, также на его счету 1 силовой приём, 1 заблокированный бросок и показатель полезности «+2».



Первой звездой матча был признан нападающий «Тампы» Ондржей Палат, забросивший победную шайбу.



В следующем матче «Лайтнинг» и «Пантерз» вновь сыграют друг с другом, но уже на льду «Флориды». Встреча состоится в ночь на 6 октября мск в Санрайзе.

Шайба Кучерова и три очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Флориду»