«Колорадо» с Задоровым обыграл «Калгари»
«Колорадо Эвеланш» добыл победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
В «Колорадо» по два гола забили Йоонас Донской и Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Джей Ти Комфера. В «Калгари» отличились голами Шон Монахан, Джонни Годро и Марк Джиордано.
Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отыграл 18.57, совершил результативную передачу, выполнил 3 силовых приёма, заработал 9 минут штрафа и показатель полезности «+2».Также он стал участником драки в конце второго периода. Форвард Валерий Ничушкин отыграл 12.31, его показатель полезности «+1».
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