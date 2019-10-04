Лундквист — шестой вратарь, одержавший 450 побед в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) в пользу хозяев.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский вратарь отразил 43 броска, одержав 450-ю победу в НХЛ. Рекорд принадлежит Мартину Бродо (691), второе место занимает Патрик Руа (551), топ-3 замыкает Роберто Луонго (489).

В пятёрку лучших также входят Эд Бельфор (484) и Кёртис Джозеф (454). Все перечисленные голкиперы, кроме Лундквиста, уже завершили карьеру.

Форварды «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Голкипер хозяев Александр Георгиев провёл матч в запасе.