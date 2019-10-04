Журналист BSN Denver: не против увидеть, как Задоров спустит Годзиллу на Лучича

Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, обозреватель матчей «Колорадо Эвеланш», поделился мнением о ситуации с участием Никиты Задорова.

Во время одной из атак «Флеймз» защитник «Эвеланш» Задоров жёстко остановил нападающего «Калгари». После этого на российского хоккеиста набросился форвард «Флэймз» Милан Лучич. Он несколько раз ударил Задорова по лицу кулаком, но россиянин отказался от драки. Потасовку на льду разнял арбитр. В итоге Задоров получил двухминутное удаление за толчок на борт и пятиминутное за драку, а Лучич также был наказан дисциплинарным штрафом.

«Интересно, каким образом Задоров попал в штрафной бокс за силовой приём, который изначально не посчитали нарушением? А Лучич затем ударил его по лицу. Задоров проявил сдержанность, за что получил удар и даже удаление. Лично я не против увидеть, как в следующий раз Задоров спустит свою Годзиллу на Лучича», — заявил Хейфли.