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Кучеров чуть не влетел в борт после опасного приёма Трочека

Кучеров чуть не влетел в борт после опасного приёма Трочека
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев.

В одном из эпизодов американскому форварду «Флориды» Винсенту Трочеку не понравился толчок в спину от Никиты Кучерова. Трочек побежал мстить с поднятым локтем и едва не впечатал россиянина головой в борт. После этого у скамейки «Тампы» возникла небольшая потасовка, однако арбитрам по её итогам не пришлось выписывать никаких штрафов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ToughCall.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский и его соотечественник защитник Михаил Сергачёв признаны второй и третьей звёздами матча с «Флоридой».

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