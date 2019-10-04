Куинн: Панарин казался счастливым? А вы бы не были счастливы с таким контрактом?

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал первую победу в новом сезоне. В стартовом матче чемпионата «синерубашечники» победили «Виннипег Джетс» (6:4). В этом матче солировали Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Джейкоб Труба.
«Победа получилась не самой красивой, это точно не картина Пикассо. Я не знаю, виной тому нервы или что-то другое, к чему мы оказались не готовы. Пару раз соперник просто залезал в наш карман, мы медленно реагировали на отскоки и вторые шансы. Мне бы хотелось объяснять это именно волнением, потому что у нас в составе много хоккеистов, которые впервые играли в «Мэдисон Сквер Гарден» домашний матч. Это чувствовалось.
Панарин выглядел счастливым? А вы бы не были счастливы с таким-то контрактом? Для суперзвёзд очень важно быть хорошими людьми. Если публика любит его сейчас, то когда узнает его получше, то станет любить намного сильнее. Этот парень стремиться к победе, у него отличная трудовая этика, он любит тренироваться. На него приятно смотреть», — приводит слова Куинна The Athletic.
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