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Результаты матчей НХЛ за 4 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 4 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

4 октября, во 2-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось восемь матчей.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:2

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кучеров (Сергачёв, Жозеф) – 06:39' (6x5)   1:1 Хоффман (Трочек, Коннолли) – 22:35' (5x5)   2:1 Шаттенкирк (Сергачёв, Киллорн) – 30:28' (5x5)   2:2 Трочек (Экблад) – 48:49' (4x5)   3:2 Палат (Киллорн, Сергачёв) – 49:34' (5x4)   4:2 Марун (Хедман, Кучеров) – 53:51' (5x5)   5:2 Чернак (Чирелли) – 59:14' (en)

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:3

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Шири (Миттельштадт) – 05:23' (5x5)   1:1 Малкин (Летанг, Кросби) – 25:50' (5x4)   1:2 Шири (Миттельштадт, Миллер) – 34:03' (5x4)   1:3 Далин (Райнхарт, Олофссон) – 39:16' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег Джетс» — 6:4

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Стаал (Зибанеджад, Деанджело) – 11:35' (5x5)   1:1 Шайфли (Элерс) – 17:23' (5x5)   2:1 Панарин (Зибанеджад, Труба) – 20:27' (5x4)   2:2 Уилер (Элерс, Хейнола) – 20:57' (5x5)   3:2 Труба (Крайдер, Панарин) – 26:03' (5x5)   3:3 Уилер (Элерс, Куликов) – 26:12' (5x5)   3:4 Коннор (Моррисси, Лайне) – 42:41' (5x4)   4:4 Зибанеджад (Труба, Гайек) – 45:04' (5x5)   5:4 Хауден (Фаст, Шей) – 55:51' (5x5)   6:4 Смит (Зибанеджад) – 59:43' (en)

«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Валльмарк (Песке) – 17:19' (5x5)   2:0 Нечас (Хэмилтон, Терявяйнен) – 22:19' (5x4)   2:1 Татар – 24:18' (5x4)   2:2 Котканиеми (Лехконен, Друен) – 25:22' (5x5)   2:3 Уил (Байрон, Томпсон) – 36:36' (5x5)   3:3 Хаула (Хэмилтон, Дзингел) – 46:55' (5x5)   4:3 Хэмилтон – 65:00' ( ПБ)

«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 5:2

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Эллис (Форсберг, Дюшейн) – 23:37' (5x5)   1:1 Цукер (Хант, Койву) – 36:04' (5x4)   1:2 Дамба (Фолиньо, Сутер) – 36:47' (5x5)   2:2 Гранлунд (Йози, Дюшейн) – 40:27' (5x5)   3:2 Уотсон (Эллис, Бонино) – 41:56' (5x5)   4:2 Арвидссон (Смит, Джохансен) – 47:32' (5x5)   5:2 Форсберг (Экхольм, Дюшейн) – 58:34' (en)

«Даллас Старз» — «Бостон Брюинз» — 1:2

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Ритчи (Койл) – 01:09'   0:2 Хайнен (Грызлик, Макэвой) – 05:59' (5x4)   1:2 Хинц (Янмарк, Павелски) – 27:55' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз» — 5:3

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Донской (Жирар, Бураковски) – 05:59' (5x4)   1:1 Линдхольм (Монахан, Годро) – 08:33' (5x3)   2:1 Рантанен (Ландеског) – 16:08' (5x5)   2:2 Годро (Монахан, Ткачук) – 21:50' (5x4)   3:2 Комфер (Калверт, Задоров) – 32:22' (5x5)   4:2 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 36:51' (5x4)   4:3 Джордано (Беннетт, Райан) – 37:07' (5x5)   5:3 Донской – 58:51' (en)

«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» — 2:1

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Грант (Шор, Линдхольм) – 14:32' (5x5)   1:1 Степан (Кессел, Келлер) – 29:03' (5x5)   2:1 Фаулер (Рауни, Джонс) – 39:28' (5x5)

Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.

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