Результаты матчей НХЛ за 4 октября 2019 года

4 октября, во 2-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось восемь матчей.
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:2
«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:3
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег Джетс» — 6:4
«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б
«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 5:2
«Даллас Старз» — «Бостон Брюинз» — 1:2
«Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз» — 5:3
«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» — 2:1
Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.
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