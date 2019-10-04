Результаты матчей НХЛ за 4 октября 2019 года

4 октября, во 2-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось восемь матчей.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:2

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег Джетс» — 6:4

«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б

«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 5:2

«Даллас Старз» — «Бостон Брюинз» — 1:2

«Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз» — 5:3

«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» — 2:1

Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.