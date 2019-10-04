Главный тренер «Колорадо» перепутал фамилию Ничушкина в интервью

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар перепутал фамилию российского нападающего Валерия Ничушкина в интервью после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:3).

«Донской и Жирар? Эти два парня для меня выделялись. И ещё один — Никушкин», — сказал Беднар в эфире клубного телевидения.

В «Колорадо» по два гола забили Йоонас Донской и Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Джей Ти Комфера. В «Калгари» отличились Шон Монахан, Джонни Годро и Марк Джиордано.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отыграл 18.57, сделал результативную передачу, выполнил три силовых приёма, заработал девять минут штрафа и показатель полезности «+2».Также он стал участником драки в конце второго периода. Форвард Валерий Ничушкин отыграл 12.31, его показатель полезности «+1».