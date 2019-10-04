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Малкин: «Питтсбург» не должен так играть. 20 матчей на раскачку нет

Малкин: «Питтсбург» не должен так играть. 20 матчей на раскачку нет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:3) на старте нового сезона.

«Мы были недостаточно хороши. Соперник был голоден и играл намного быстрее. А мы играли только минут 30… Лига стала молодой. Нам нужно играть быстрее и с большим желанием. Мы не должны играть так, как сегодня. У нас нет 20 матчей на раскачку, сезон уже начался, и с каждым годом пробиться в плей-офф всё труднее», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

Главным героем встречи стал форвард «Баффало» Конор Шири, который оформил дубль. Заброшенную шайбу в составе победителей также записал на свой счёт защитник Расмус Далин. Двумя результативными передачами отметился Кейси Миттельштадт.

Малкин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс четыре броска и отметился заброшенной шайбой.

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