Бобровский: должен перезагрузиться и дать ребятам шанс выиграть следующий матч

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5). Российский вратарь отразил 25 из 29 бросков.

«Я должен перезагрузиться, перефокусироваться и дать ребятам шанс выиграть следующий матч. Я чувствовал себя хорошо и рад наконец начать сезон.

Конечно, сегодня мы хотели победить, но уж как получилось. Сезон длинный. Наверное, не надо думать о случившемся слишком много. Надо оставить игру позади и думать о первой домашней игре», — заявил Бобровский в интервью после матча.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский и его соотечественник защитник Михаил Сергачёв признаны второй и третьей звёздами матча с «Флоридой».