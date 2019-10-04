Бобровский: должен перезагрузиться и дать ребятам шанс выиграть следующий матч
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5). Российский вратарь отразил 25 из 29 бросков.
«Я должен перезагрузиться, перефокусироваться и дать ребятам шанс выиграть следующий матч. Я чувствовал себя хорошо и рад наконец начать сезон.
Конечно, сегодня мы хотели победить, но уж как получилось. Сезон длинный. Наверное, не надо думать о случившемся слишком много. Надо оставить игру позади и думать о первой домашней игре», — заявил Бобровский в интервью после матча.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский и его соотечественник защитник Михаил Сергачёв признаны второй и третьей звёздами матча с «Флоридой».
Кенневилль: Бобровский великолепен. Мне вообще нравится, как он прогрессирует
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