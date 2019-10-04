NBC Sports — о поступке Лучича: вопрос в том, был ли это «удар сосунка»?

Обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен прокомментировал эпизод в матче между «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз» (4:3), в котором форвард «огоньков» Милан Лучич ударил кулаком в лицо защитника хозяев Никиту Задорова, мощно приложившего силовым приёмом другого игрока «Флэймз».

«В обмен Джеймса Нила и Милана Лучича всё ещё трудно поверить. Но если Нил тихо дебютировал за «Эдмонтон» в первом победном матче, то Лучич был более заметен. Единодушного мнения о том, что Лучич оказывает положительное влияние на команду, вы не найдёте. После того как Никита Задоров сделал сильный силовой приём против Остина Чарника, Лучич попытался подраться. Он ударил Задорова, который, похоже, этого не ожидал.

Был ли это «удар сосунка»? Или Лучич просто поддерживал своего партнёра по команде? Или нечто среднее? В любом случае Лучичу выписали большой штраф и удалили до конца, а Задорову несколько странно выписали пять минут за драку. Объективно, Лучич подвёл команду, оставив «Калгари» в меньшинстве. Субъективно можно говорить, что «огоньки» пытались послать сопернику месседж, что нельзя наносить такие удары», — отметил О'Брайен.

Журналист BSN Denver: не против увидеть, как Задоров спустит Годзиллу на Лучича