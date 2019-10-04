Эрик Карлссон впервые стал отцом. В 2018 году его жена потеряла ребёнка

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон стал отцом. Об этом радостном событии шведский защитник сообщил в «Инстаграме».

«Спасибо моей прекрасной жене, которая сделала всё возможное, чтобы привести в этот мир нашу маленькую девочку. Я никогда не встречал более решительного и сильного человека, чем ты. Это было нелегко, но после дождя наконец-то появилась наша маленькая радуга. Люблю вас обеих больше, чем мог себе представить», — написал Карлссон под фото с супругой Мелиндой и новорожденной девочкой.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Эрика Карлссона.

В марте 2018 года в семье Карлссона, который тогда выступал за «Оттаву Сенаторз», произошла трагедия. Мелинда потеряла ребёнка, который должен был родиться в апреле.

Из-за рождения дочери шведский защитник пропустил первый матч «Шаркс» в этом сезоне.