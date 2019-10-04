Прервёт ли «Салават» победную серию «Северстали»?
Сегодня, 4 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Салават Юлаев» — «Северсталь»;
— ХК «Сочи» — «Авангард».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня пройдёт в Уфе, где «Салават Юлаев» примет «Северсталь». Команда Андрея Разина одержала четыре победы кряду и занимает девятое место в Западной конференции КХЛ. Уфимский клуб в последнем матче крупно победил «Торпедо» (5:1).
Во втором матче игрового дня «Сочи» сыграет с «Авангардом». Подопечные Сергея Зубова потерпели четыре поражения подряд, в свою очередь команда Боба Хартли победила дважды кряду.
Умарк в ударе! Первое звено «Салавата» устроило шоу в Уфе
Филип Ларсен поддержал настрой партнёра, впервые набрав четыре очка за матч в КХЛ.
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