Прервёт ли «Салават» победную серию «Северстали»?

Сегодня, 4 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Салават Юлаев» — «Северсталь»;

— ХК «Сочи» — «Авангард».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Уфе, где «Салават Юлаев» примет «Северсталь». Команда Андрея Разина одержала четыре победы кряду и занимает девятое место в Западной конференции КХЛ. Уфимский клуб в последнем матче крупно победил «Торпедо» (5:1).

Во втором матче игрового дня «Сочи» сыграет с «Авангардом». Подопечные Сергея Зубова потерпели четыре поражения подряд, в свою очередь команда Боба Хартли победила дважды кряду.