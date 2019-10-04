Московское «Динамо» объявило состав на трёхматчевый выезд

Московское «Динамо» отправилось на выезд по маршруту Екатеринбург — Новосибирск — Челябинск. информирует пресс-служба бело-голубых.
Тренерский штаб определился с составом на матчи с «Автомобилистом», «Сибирью» и «Трактором». В состав делегации вошли 30 хоккеистов.
Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.
Защитники: Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен, Сергей Бойков, Артём Волков, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов, Андрей Прибыльский.
Нападающие: Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон, Игорь Полыгалов, Иван Игумнов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Александр Петунин, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов, Иван Муранов, Вячеслав Кулёмин, Владислав Михайлов, Андрей Алексеев.
- 4 октября 2019
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