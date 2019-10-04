Рижское «Динамо» поместило третьего бомбардира клуба Улльстрёма в список отказов
Рижское «Динамо» поместило шведского нападающего Давида Улльстрёма в список отказов, информирует пресс-служба клуба. В течение 48 часов любой клуб лиги может забрать Улльстрёма.
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «0» и набрав две штрафные минуты. Шведский форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, отставая на одно очко от Брэндона Макмиллана и Лауриса Дарзиньша.
30-летний швед ранее уже выступал в Континентальной хоккейной лиге. Ранее он защищал цвета «Локомотива», «Северстали», «Сибири» и минского «Динамо». В общей сложности на его счету 85 (47+38) очков в 180 матчах.
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