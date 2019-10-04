Бирюков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Бурана»
Решением попечительского совета хоккейного клуба «Буран» отправлены в отставку главный тренер Алексей Ярушкин и старший тренер Дмитрий Фролов, информирует пресс-служба воронежского клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Бирюков. Экс-вратарь сборной России ранее занимал в воронежском клубе сразу две должности: менеджера по спортивным операциям и тренера по работе с вратарями. Бирюков является чемпионом мира 2008 и 2012 годов в составе национальной команды.
В межсезонье «Локомотив» подписал договор о сотрудничестве с «Бураном». По договору о сотрудничестве молодые игроки ярославского клуба, не получающие игровой практики в «Локомотиве», направляются в клуб Высшей хоккейной лиги.
Бирюков: игроки «Локомотива» на голову сильнее тех, кого командировало «Динамо»
- 4 октября 2019
-
13:16
-
13:10
-
12:47
-
12:33
-
12:10
-
12:01
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
10:15
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
09:15
-
09:01
-
08:44
-
08:43
-
08:38
-
08:22
-
08:20
-
08:13
-
07:13
-
07:07
-
06:33
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55
-
05:33
-
05:19
-
05:12
Партнерский контент