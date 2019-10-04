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Бирюков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Бурана»

Бирюков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Бурана»
Хоккей / ВХЛ 0

Решением попечительского совета хоккейного клуба «Буран» отправлены в отставку главный тренер Алексей Ярушкин и старший тренер Дмитрий Фролов, информирует пресс-служба воронежского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Бирюков. Экс-вратарь сборной России ранее занимал в воронежском клубе сразу две должности: менеджера по спортивным операциям и тренера по работе с вратарями. Бирюков является чемпионом мира 2008 и 2012 годов в составе национальной команды.

В межсезонье «Локомотив» подписал договор о сотрудничестве с «Бураном». По договору о сотрудничестве молодые игроки ярославского клуба, не получающие игровой практики в «Локомотиве», направляются в клуб Высшей хоккейной лиги.

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