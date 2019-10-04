Защитник Оскар Бартулис стал игроком рижского «Динамо»

Защитник Оскар Бартулис заключил однолетний контракт с рижским «Динамо», информирует пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Оскар сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Куньлунь Ред Стар». Опытный защитник забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "+4". До перехода в «Куньлунь» Бартулис заключил контракт с «Трактором», но за челябинский клуб так и не сыграл.
32-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2012/13. Ранее он также защищал цвета донецкого «Донбасса», казахстанского «Барыса», «Адмирала» из Владивостока и уфимского «Салавата Юлаева». Бартулис провёл 335 матчей в лиге, забросил 19 шайб и отдал 52 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 342 минутах штрафного времени.
- 4 октября 2019
-
13:16
-
13:10
-
12:47
-
12:33
-
12:10
-
12:01
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
10:15
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
09:15
-
09:01
-
08:44
-
08:43
-
08:38
-
08:22
-
08:20
-
08:13
-
07:13
-
07:07
-
06:33
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55
-
05:33
-
05:19
-
05:12