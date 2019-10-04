Защитник Оскар Бартулис стал игроком рижского «Динамо»

Защитник Оскар Бартулис заключил однолетний контракт с рижским «Динамо», информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Оскар сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Куньлунь Ред Стар». Опытный защитник забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "+4". До перехода в «Куньлунь» Бартулис заключил контракт с «Трактором», но за челябинский клуб так и не сыграл.

32-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2012/13. Ранее он также защищал цвета донецкого «Донбасса», казахстанского «Барыса», «Адмирала» из Владивостока и уфимского «Салавата Юлаева». Бартулис провёл 335 матчей в лиге, забросил 19 шайб и отдал 52 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 342 минутах штрафного времени.