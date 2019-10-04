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Московское «Динамо» рассталось с тренером по индивидуальной подготовке

Московское «Динамо» рассталось с тренером по индивидуальной подготовке
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» прекратило сотрудничество с тренером по индивидуальной подготовке Евгенией Храмовой, информирует пресс-служба бело-голубых. Храмова работала в московском клубе с декабря 2016 года и отвечала за восстановление игроков.

Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал ХК «Динамо» поблагодарили Евгению Александровну за высокий профессионализм, продемонстрированный за время работы, самоотдачу и дисциплину.

Подопечные Владимира Крикунова потерпели три поражения кряду, но продолжают оставаться на пятом месте в Западной конференции КХЛ. Сегодня, 4 октября, московское «Динамо» отправилось на выезд по маршруту Екатеринбург — Новосибирск — Челябинск. В состав делегации вошли 30 хоккеистов.

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