Московское «Динамо» рассталось с тренером по индивидуальной подготовке

Московское «Динамо» прекратило сотрудничество с тренером по индивидуальной подготовке Евгенией Храмовой, информирует пресс-служба бело-голубых. Храмова работала в московском клубе с декабря 2016 года и отвечала за восстановление игроков.

Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал ХК «Динамо» поблагодарили Евгению Александровну за высокий профессионализм, продемонстрированный за время работы, самоотдачу и дисциплину.

Подопечные Владимира Крикунова потерпели три поражения кряду, но продолжают оставаться на пятом месте в Западной конференции КХЛ. Сегодня, 4 октября, московское «Динамо» отправилось на выезд по маршруту Екатеринбург — Новосибирск — Челябинск. В состав делегации вошли 30 хоккеистов.

Московское «Динамо» объявило состав на трёхматчевый выезд